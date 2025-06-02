Турецкие эксперты допускают третий раунд переговоров РФ и Украины

Турецкие эксперты по вопросам безопасности предположили, что между Украиной и Россией может произойти третий раунд переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

"Думаю, что по итогам переговоров 2 июня стороны договорятся о их продолжении. Конкретных результатов по окончательному урегулированию пока ожидать не следует, делегации РФ и Украины обменяются меморандумами, обсудят некоторые детали и договорятся о третьем раунде", - сообщил агентству ведущий турецкий эксперт по вопросам безопасности Джошкун Башбуг.

Аналогичное мнение высказала эксперт по международной безопасности Джанан Терджан. "Не стоит рассчитывать на серьезные результаты, но возможны промежуточные решения, в том числе по продолжению обмена пленными", - сказала она агентству.