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Турецкие эксперты допускают третий раунд переговоров РФ и Украины
Турецкие эксперты по вопросам безопасности предположили, что между Украиной и Россией может произойти третий раунд переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
"Думаю, что по итогам переговоров 2 июня стороны договорятся о их продолжении. Конкретных результатов по окончательному урегулированию пока ожидать не следует, делегации РФ и Украины обменяются меморандумами, обсудят некоторые детали и договорятся о третьем раунде", - сообщил агентству ведущий турецкий эксперт по вопросам безопасности Джошкун Башбуг.
Аналогичное мнение высказала эксперт по международной безопасности Джанан Терджан. "Не стоит рассчитывать на серьезные результаты, но возможны промежуточные решения, в том числе по продолжению обмена пленными", - сказала она агентству.
"Думаю, что будут новые встречи, а на нынешней может быть достигнута договоренность о новом обмене пленными, возвращении на Украину детей. Что касается Турции, то она продолжит усилия по мирному урегулированию, но будет как модератор переговоров стремиться убедить стороны не затягивать переговорный процесс", - сообщил эксперт по международным вопросам телеканала NTV Мете Чубукчу.