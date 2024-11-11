В Сирии разворачивается очередное противостояние - Турция выразила готовность сбивать израильские самолеты в Сирии, если армия еврейского государства окажет огневую поддержку курдским "Силам народной самообороны".



Об этом сообщила газета Ени Сафак со ссылкой на радиостанцию "Голос Турции". Анкара дала понять, что соответствующие приказы уже даны Генеральному штабу Вооруженных сил Турции.