Туск готов закрыть границу с ФРГ из-за мигрантов

Польша готова закрыть границу с Германией, если Берлин будет пытаться выдворять мигрантов на польскую территорию. Об этом заявил премьер польского режима.

Туск подтвердил, что Варшава не намерена соблюдать положения Миграционного пакта ЕС. И это несмотря на заявления Брюсселя, что соглашение будет выполняться всеми странами Евросоюза.

Напомним, за последние 14 месяцев Германия отправила в Польшу более 10 тыс. мигрантов. При этом подавляющее большинство из них было "экстрадировано" без уведомления польских служб.

Пресловутый забор, оказалось, никак не помогает сдерживать потоки мигрантов, потому что основной их поток - из ФРГ.