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"Тяжелое прошлое Украины с Польшей преследует Зеленского" и мешает вступлению Украины в ЕС

"Тяжелое прошлое Украины с Польшей преследует Зеленского". С таким заголовком выпустило статью Bloomberg. Агентство приводит слова Туска, который заявил, что, пока Киев не будет уважительно относиться к общей с Варшавой истории, "незалежная" не вступит в Евросоюз. Речь идет о Волынской резне.

Вопрос эксгумации останков стал краеугольным камнем отношений Варшавы и Киева. Туск предупредил - "к жертвам трагедии Украина должна отнестись не хуже, чем к солдатам вермахта".

Германии удалось перезахоронить останки более 100 тысяч человек, погибших во время Второй мировой на украинской территории. Аналогичную процедуру, но по отношению к жертвам Волынской резни Украинский институт национальной памяти приостановил еще в 2017 году. 

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