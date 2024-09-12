"Тяжелое прошлое Украины с Польшей преследует Зеленского" и мешает вступлению Украины в ЕС

"Тяжелое прошлое Украины с Польшей преследует Зеленского". С таким заголовком выпустило статью Bloomberg. Агентство приводит слова Туска, который заявил, что, пока Киев не будет уважительно относиться к общей с Варшавой истории, "незалежная" не вступит в Евросоюз. Речь идет о Волынской резне.

Вопрос эксгумации останков стал краеугольным камнем отношений Варшавы и Киева. Туск предупредил - "к жертвам трагедии Украина должна отнестись не хуже, чем к солдатам вермахта".