Тысячи демонстрантов вышли на улицы Женевы против саммита G7

В Женеве тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить жесткое недовольство политикой стран "Большой семерки". Они требуют остановить разжигание войн и прекращения западной агрессии по всему миру.

К антивоенным активистам и противникам империализма присоединились экологи, защитники независимых СМИ и сторонники прав палестинцев. Организаторы марша заранее раздали людям инструкции на случай столкновений с силовиками.

15 июня в соседней Франции (в курортном городе Эвиан-ле-Бен) стартует 3-дневный саммит G7, куда прибудет президент США Дональд Трамп со своими западными коллегами. Ситуация в регионе накалена. Чтобы не допустить погромов во время саммита, власти Швейцарии и Франции уже мобилизовали и бросили на усиление тысячи силовиков.