Тысячи сербов требуют отставки виновных в гибели людей на вокзале в Нови-Саде

Тысячи жителей сербского Нови-Сада протестуют после гибели 14 человек из-за обрушения конструкций на вокзале.

Демонстранты устроили беспорядки и забросали здание мэрии камнями. Полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что на улицы вышли около 10 тыс. человек.