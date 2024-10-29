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Тысячи сербов требуют отставки виновных в гибели людей на вокзале в Нови-Саде
Тысячи жителей сербского Нови-Сада протестуют после гибели 14 человек из-за обрушения конструкций на вокзале.
Демонстранты устроили беспорядки и забросали здание мэрии камнями. Полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что на улицы вышли около 10 тыс. человек.
Участники акции дали властям 48 часов на выполнение своих условий, после чего отправятся на Белград.
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