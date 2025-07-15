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У певицы Бейонсе украли жесткие диски с невыпущенными песнями
Полиция США разыскивает того, кто украл два чемодана с жесткими дисками, на которых записаны еще не выпущенные треки певицы Beyonce. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию ABC и полицейский департамент города Атланта.
"Предварительное расследование показало, что на месте происшествия был взломан автомобиль Jeep Wagoneer и похищены два чемодана", - заявила полиция.
По информации телекомпании, на данный момент певица находится в турне Cowboy Carter Tour.
Бейонсе (полное имя - Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) родилась в 1981 году в Техасе. Считается одной из самых популярных и влиятельных исполнительниц в США двух последних десятилетий. Продано более 200 млн ее записей, она выигрывала престижную премию Grammy 32 раза - больше любого другого артиста.