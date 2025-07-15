У певицы Бейонсе украли жесткие диски с невыпущенными песнями

певица Бейонсе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e94ffc9-1911-463a-8241-0c7ee32c5053/conversions/0351575c-b735-419e-8645-2a50c8e48647-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e94ffc9-1911-463a-8241-0c7ee32c5053/conversions/0351575c-b735-419e-8645-2a50c8e48647-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e94ffc9-1911-463a-8241-0c7ee32c5053/conversions/0351575c-b735-419e-8645-2a50c8e48647-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e94ffc9-1911-463a-8241-0c7ee32c5053/conversions/0351575c-b735-419e-8645-2a50c8e48647-xl-___webp_1920.webp 1920w

Полиция США разыскивает того, кто украл два чемодана с жесткими дисками, на которых записаны еще не выпущенные треки певицы Beyonce. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию ABC и полицейский департамент города Атланта.

"Предварительное расследование показало, что на месте происшествия был взломан автомобиль Jeep Wagoneer и похищены два чемодана", - заявила полиция.

По информации телекомпании, на данный момент певица находится в турне Cowboy Carter Tour.