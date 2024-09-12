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Участники марша в Кишиневе требуют ухода Санду с поста президента

В Кишиневе стартовал марш "пустых кастрюль", организованный блоком "Победа".

По словам организаторов, с наступлением холодов граждане снова начинают экономить на продуктах питания из-за высокой стоимость коммунальных услуг.

Участники акции требуют, чтобы Майя Санду ушла с поста президента, а правительство начало исполнять данные гражданам обещания.

Марш намерен дойти непосредственно до здания администрации Санду.

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