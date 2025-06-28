Удар откуда не ждешь. События на Ближнем Востоке показали, как легко может быть развязан конфликт

Конфликт Ирана и Израиля с непосредственным участием США сейчас активно изучается в аналитических центрах по всему миру. И в Генштабе белорусской армии каждый этап военных действий на Ближнем Востоке тоже исследуется для выработки алгоритмов противодействия разным вариантам агрессии.

Зарубежные специалисты сейчас заостряют внимание на новых приемах Израиля. Но насколько они на самом деле новые?

Очередная горячая стадия конфликта Израиля и Ирана с участием Америки который раз поразила многих экспертов. Некоторые стратегически мыслящие аналитики до сих пор выясняют наиважнейший вопрос - можно ли называть происходящее войной. Попробуем посмотреть на происходящее в армейском разрезе.



Итак, Тель-Авив (и это признает большинство экспертов) все же застал Тегеран врасплох. То есть вероятность удара была очевидной, но все равно он оказался во многом неожиданным. Наверное, готовились к прежнему стилю атаки...

Впрочем, а так ли много нового явили израильтяне в июне 2025-го? Что-то подобное ведь произошло и 22 июня 1941 года. Аналогии со странной ситуацией относительно "ожидаемой внезапности" не заканчиваются. Нынче вот в западной армейской среде принято чуть ли не восхищаться диверсионными группами да спящими ячейками, подготовленными Израилем, а ведь в 1941-м вермахт тоже активно задействовал подобные подразделения. Они совершали атаки на важные объекты инфраструктуры, перерезали линии связи, подрывали мосты.





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В этом контексте стоит отметить зафиксированный даже западными аналитиками факт: белорусская армия первой на постсоветском пространстве перенастроилась на решение в том числе контрдиверсионных и антитеррористических задач. У нас даже танкисты учатся работать на блокпостах, а для десантников это вообще будни. Территориальные войска, народные ополченцы тоже ведь призваны не допустить деятельности групп противника в любом регионе или по всей стране. Более того, уже в мирное время нашу систему ПВО статичной не назовешь, ее компоненты всегда в движении, одним ударом не уничтожишь. Хватит нам одного 1941-го. Тем более что руководство страны давно прекрасно понимает, с кем имеет дело.

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"Не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО. Мы этого наелись с 1941 года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории после Победы, подарив вам Восточную Европу - так называемые страны Варшавского договора - в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на Восток. Вы как минимум лжецы, максимум - подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю", - эмоционально обратился к европейским политикам Александр Лукашенко.

Насчет западного лицемерия и лжи, о которых упоминал Главнокомандующий. А ведь и здесь история повторяется. В 1941-м европейские лидеры в ответ на агрессию Германии против СССР вели себя, словно гости из нашего будущего. Поизносилось тогда, как и сейчас, что-то преимущественно невразумительное, и все внимательно следили за результатами на поле боя, как сейчас за Украиной, подстраивая риторику под военные реалии и чаяния сверхдержав.

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Нельзя не упомянуть и о разведке. Вот здесь точно есть повод напрячь интеллект тем, кто отвечает за систему безопасности. Все иранские объекты, квартиры высокопоставленных военных и физиков-ядерщиков, по которым нанесены удары, изначально ведь были досконально разведаны: от координат до расположения спален. И было бы нелепым полагать, что подобная деятельность не ведется в отношении Беларуси. Во всяком случае количество разведывательных полетов авиации НАТО у наших рубежей неуклонно растет.

Что касается непосредственно войск, здесь при подготовке белорусы ориентируются на передовые модели, доказавшие эффективность в зоне боевых действий. Похоже, неожиданным для наших военных ничего не будет. Опыт перенимаем прямо в учебных центрах в России.

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Иван Бувальцев, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России:

"Мы должны сделать так, чтобы наши братья тоже имели опыт и были готовы к отражению всех угроз. Цель одна - укреплять наше взаимодействие. Мы должны готовиться по программам, которые нам диктует сегодня специальная военная операция. Мы уже в течение 6 лет в нашем учебном центре готовим батальоны - механизированные, танковые. Сотрудничество плодотворное, и по итогам внезапных проверок, которые проводятся в Беларуси, эти батальоны оцениваются хорошо".