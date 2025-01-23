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Указ Трампа может привести к увольнению 50 тыс. человек

Указ Трампа может привести к увольнению 50 тыс. человек

Президент США Дональд Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих, сообщает газета New York Times со ссылкой на доцента университета Вирджинии Рэйчела Поттера. Об этом информирует РИА Новости.

Во вторник Дональд Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей.

"Указ F может привести к увольнению 50 тысяч или больше человек", - пишет издание, ссылаясь на мнение эксперта.

По словам Поттера, указ приведет к "масштабной реорганизации федеральной рабочей силы".

Как ранее сообщало агентство Блумберг, за подписание указа об упрощении увольнения высокопоставленных федеральных служащих на президента уже подали иск в суд.

Дональд ТрампУказ