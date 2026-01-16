3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Украина готова пойти на болезненные для Киева территориальные уступки, заявил президент Чехии
Автор:Редакция news.by
В документах по мирному урегулированию украинского конфликта прописаны болезненные для Киева территориальные уступки, и Украина на них готова пойти. Об этом по итогам переговоров с Зеленским заявил президент Чехии.
"Сделка, которая хоть отчасти справедлива и может сработать, подразумевает болезненные уступки и рассчитана на то, что эти уступки приведут к миру. Мы должны приложить все усилия, чтобы весь труд, вложенный в подготовку этих документов, не был напрасным", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.
На 17 января запланирована встреча американской и украинской делегаций в Майами. Целью станет доработка двух документов: соглашения о гарантиях безопасности и о будущем экономики Украины.