Украина готова пойти на болезненные для Киева территориальные уступки, заявил президент Чехии

В документах по мирному урегулированию украинского конфликта прописаны болезненные для Киева территориальные уступки, и Украина на них готова пойти. Об этом по итогам переговоров с Зеленским заявил президент Чехии.

"Сделка, которая хоть отчасти справедлива и может сработать, подразумевает болезненные уступки и рассчитана на то, что эти уступки приведут к миру. Мы должны приложить все усилия, чтобы весь труд, вложенный в подготовку этих документов, не был напрасным", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.

На 17 января запланирована встреча американской и украинской делегаций в Майами. Целью станет доработка двух документов: соглашения о гарантиях безопасности и о будущем экономики Украины.

