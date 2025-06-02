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Украина и РФ договорились о новом обмене телами погибших
Украина и РФ договорились о новом обмене телами погибшихnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da8c330d-2b43-4ec7-9227-eca21c1d0a39/conversions/9fb3e1d2-a8f8-4802-957e-6c655ced1cb2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da8c330d-2b43-4ec7-9227-eca21c1d0a39/conversions/9fb3e1d2-a8f8-4802-957e-6c655ced1cb2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da8c330d-2b43-4ec7-9227-eca21c1d0a39/conversions/9fb3e1d2-a8f8-4802-957e-6c655ced1cb2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da8c330d-2b43-4ec7-9227-eca21c1d0a39/conversions/9fb3e1d2-a8f8-4802-957e-6c655ced1cb2-xl-___webp_1920.webp 1920w
Украинская и российская делегация в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле договорились провести новый обмен телами погибших. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, об этом пишет ТАСС.
"Также мы договорились про возвращение 6 тыс. тел на 6 тыс. погибших солдат", - сказал он.
Сроки такого обмена и другие подробности Умеров не сообщил.
Фото ТАСС