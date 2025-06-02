Украина и РФ договорились о новом обмене телами погибших

Украинская и российская делегация в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле договорились провести новый обмен телами погибших. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, об этом пишет ТАСС.

"Также мы договорились про возвращение 6 тыс. тел на 6 тыс. погибших солдат", - сказал он.

Сроки такого обмена и другие подробности Умеров не сообщил.