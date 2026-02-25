Украина, Иран и внутренние вопросы - Трамп выступил перед Конгрессом

У США Украина больше не котируется. Американский президент Дональд Трамп более двух часов выступал перед Конгрессом страны с ежегодным обращением и лишь однажды упомянул Киев, сказав, как всегда, что Штаты усердно работают над завершением конфликта. Хозяин Белого дома при этом добавил, что Украина получает американское оружие через страны НАТО, но не бесплатно, а за полную стоимость.

Прошелся Трамп и по Ирану, который пока не дал Вашингтону обещания никогда не разрабатывать ядерного оружия.

"Мы предупредили их, чтобы они не предпринимали никаких попыток в будущем восстановить свою оружейную программу, в частности ядерное оружие, однако они начинают все сначала. Мы ведем с ними переговоры. Они хотят заключить сделку, но мы не слышали этих заветных слов: "У нас никогда не будет ядерного оружия". Я предпочитаю решать эту проблему дипломатическим путем. Но одно можно сказать наверняка: я никогда не позволю обладать им ядерным оружием", - отметил президент США.

Основная часть выступления Трампа была посвящена внутренним вопросам - границе, нелегалам, инфляции и унаследованным от прошлой администрации проблемам экономики. Как заверил лидер США, Америку при нем уважают, как никогда раньше.