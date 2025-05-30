Украина не подтвердила участие на предстоящих переговорах в Стамбуле 2 июня

Украина отказывается подтвердить согласие отправить свою делегацию 2 июня на переговоры в Стамбул. Киев требует предварительной передачи ему российского меморандума, а уж затем обещает сформулировать свою позицию по поводу грядущей встречи.

Между тем о намерении отправить в Стамбул своих представителей объявили США, Франция, Германия и Великобритания. И тем не менее переговоры все еще находятся под угрозой срыва из-за позиции Украины.