Украина обвинила Польшу в раскручивании маховика ненависти

Глава МИД Украины обвинил Польшу в "раскручивании маховика ненависти" на фоне конфликта из-за присвоения Зеленским спецподразделению ВСУ наименования "имени героев УПА". Нынешний конфликт "не несет пользы ни украинцам, ни полякам", написал он на своей странице в соцсетях.

В Польше все больше чиновников высказывают негодование по поводу героизации Киевом военных преступников. Так, мэры городов Хелм и Пшемысль обратились к жителям с вопросом, следует ли в знак протеста вернуть Украине полученные от нее звания "города-спасителя". Мол, подобные награды имеют смысл, только когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении между народами. А решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование "имени героев УПА" это отрицает.

Навроцкий ранее и вовсе предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла, который он получил от Дуды 3 года назад.