"Украина оказалась не за столом переговоров, а на столе в качестве меню" - СМИ

Главным мировым событием 18 марта стал телефонный разговор президентов России и США. Это очень важно и для нас с вами. Ведь основная тема диалога - прочный мир, который должен начаться именно с нашего региона.

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Информационные ленты пестрят самыми разными заголовками. Многие противоречат друг другу. Но к настоящему моменту прояснились все содержание и "меню диалога". Также стало ясно, когда и где продолжатся контакты между делегациями.

Конечно, сейчас еще очень сложно судить о том, как скоро в Европе "замолкнут пушки" и будут говорить одни лишь дипломаты. Важно - сделан первый, очень решительный и зримый шаг к миру в нашем регионе. Результатом телефонных переговоров довольны и Владимир Путин, и Дональд Трамп.

Путин и Трамп договорились о снижении напряженности в конфликте на Украине

Уже сегодня можно было ожидать прекращения сторонами ударов по инфраструктурным объектам - об этом договорились в телефонном разговоре Владимир Путин с Дональдом Трампом.



По всей видимости, обязывающие решения на этот счет предполагается принять в воскресенье на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Москва готова была прекратить подобные атаки немедленно. Как сообщило российское Минобороны, семь беспилотников, которые уже стартовали в направлении украинских целей, были остановлены. ВСУ, однако, подобные удары по российским целям продолжили.

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Нынешние телефонные переговоры между лидерами России и США стали вторыми по счету за последние три года и первыми по-настоящему результативными. Диалогом остались довольны обе стороны. Москва не только поддержала предложение Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней.



Предполагается также принять меры к обеспечению безопасности судоходства в акватории Черного моря. Президенты сошлись во мнении относительно необходимости скорейшей нормализации американо-российских отношений, и речь не только о прекращении экономических войн, но и об утверждении геополитической стабильности. Ситуация, которая сложилась к настоящему моменту, не может не вызывать опасений.

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Дональд Трамп, президент США: "У России, как вы знаете, есть очевидное преимущество. Они окружили около двух с половиной тысяч солдат. Они надежно окружены. И это нехорошо. И мы хотим покончить с этим. И как видите, мы это делаем. Американцы в этом конфликте не участвуют. Мы могли бы быть вовлечены, но это могло бы привести к Третьей мировой войне, что совершенно недопустимо. Очень странные вещи происходят. Я полагаю, у нас был отличный телефонный разговор с Путиным, который длился почти два часа. Мы говорили о многом. О том, как добиться мира и о многих других вещах".

Главной проблемой, которую предстоит решить участникам дальнейших контактов, - это предотвращение возможной эскалации. На переговорах, которые стартуют вскоре, одной из главных тем будет увязывание перемирия с прекращением военных поставок Украине.





30 дней без войны - это, конечно, хорошо, но приостановленный конфликт не должен разгореться затем с новой силой.

"Я его знаю, главное желание - надо это все прекратить. За мир, за мир, за мир, за мир!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы белорусского государства, предложенное США 30-дневное перемирие - это само по себе не новинка. Но важно, как оно будет реализовано. "В чем прав Владимир Владимирович: хорошо, перемирие - не стреляем, не убиваем, а что вы будете делать в Украине в это время?" - рассказал Александр Лукашенко.

Тут важную роль может и должна сыграть Европа. Между тем лидеры стран ЕС, хотя и приветствуют переговоры между Россией и Соединенными Штатами, собираются и далее активно поддерживать Украину оружием, причем использовать для этого намерены и потенциальное 30-дневное перемирие.

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Олаф Шольц, уходящий канцлер Германии: "Мы полностью согласны с тем, что целью всех усилий должен быть справедливый и прочный мир для Украины. Объявленное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру может стать важным первым шагом на этом пути. То же самое касается начала технических переговоров о прекращении огня на море. Следующим шагом должно стать полное прекращение огня для Украины, и как можно скорее".

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Эммануэль Макрон, президент Франции: "Первые шаги уже сделаны, но цель должна оставаться прежней - прекращение огня, которое можно измерить и проверить, которое будет полностью соблюдаться. Следует начать всеобъемлющие и обстоятельные мирные переговоры, которые позволят достичь прочного и долгосрочного мира. Это остается нашей целью, и это немыслимо без украинцев за столом переговоров".

Западные СМИ отмечают, что переговоры между Путиным и Трампом могут знаменовать собой геополитический разворот Соединенных Штатов. Это существенно осложняет положение Украины, которая лишается американской опеки.



Британская Би-би-си отмечает, что в ходе переговоров российская сторона выдвинула ряд требований, которые существенно ограничат военные возможности Киева. "Лучиком надежды для Украины" Би-би-си называет тот факт, что предложения Москвы остаются на столе переговоров и пока еще не приняты американцами, вместе с тем Киеву в любом случае придется много труднее, чем прежде.



Британская "Телеграф" подчеркивает, что важная особенность состоявшихся переговоров заключается в том, что из них исключены как Украина, так и европейцы, и тем, и другим остается лишь догадываться, что обсуждали Путин с Трампом.





Один из британских политологов даже определил ситуацию так: "Украина оказалась не за столом переговоров, а на столе - в качестве меню".



Между тем сегодня стало известно, что Дональд Трамп уже поручил своей администрации, включая руководство Госдепа, Пентагона и ЦРУ подключаться к контактам с Россией, позитивные результаты обещают уже очень скоро.





Трамп поручил Госдепу, Пентагону и ЦРУ сотрудничать с Россией Уиткофф: Трамп поручил своей администрации подключиться к контактам с РФ 9 часов назад

Ожидается и встреча Путина с Трампом, правда, о сроках пока говорить преждевременно. Несколько часов назад американский президент созвонился с Зеленским и проинформировал его о своей беседе с Путиным.



Белый дом намерен начать отмену антироссийских санкций сразу же после вступления в силу перемирия. Безусловно, как панические, так и восторженные оценки результатов вчерашнего телефонного разговора преждевременны: заявленным намерениям двух президентов предстоит еще развиться в полноценные, закрепленные на бумаге соглашения.