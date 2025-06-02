Украина передала России список детей, которых хочет вернуть

Украинская делегация в ходе переговоров в Стамбуле передала российской стороне список детей, которых Киев хочет вернуть в Украину. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает ТАСС.

"2 июня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть. Речь идет о сотнях детей", - написал он в своем Telegram-канале. В интерпретации Ермака данные дети были "незаконно" вывезены на территорию Российской Федерации. "Ждем ответа, мяч на поле России", - добавил он.

Прямые переговоры между РФ и Украиной возобновились 16 мая по инициативе президента РФ Владимира Путина после более чем трехлетнего перерыва. Первая встреча длилась около двух часов. Помимо высказанного намерения продолжать работу для прекращения огня, стороны договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000". Эта договоренность была исполнена.

По итогам первого раунда глава делегации РФ Владимир Мединский отметил, что российская сторона удовлетворена результатом и готова продолжить контакты. Второй раунд переговоров стартовал сегодня во дворце Чираган в Стамбуле около 14:43 (совпадает с мск), а завершился в 15:57.