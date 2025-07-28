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Украина приостановила участие в ДОВСЕ
Автор:Редакция news.by
Киев прекратил выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе.
Это решение, по мнению киевского режима, поможет стране усилиться после того, как украинская сторона вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин.
Отметим, документ ограничивает численность боевых танков, бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов в Европе. Он был подписан в начале 1990-х годов и включал около 30 государств.