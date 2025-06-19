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Украина вернула группу российских солдат
Автор:Редакция news.by
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Министерство обороны России сообщило, что группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, пишет ТАСС.
Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
"19 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказали в Минобороны.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.