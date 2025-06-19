Украина вернула группу российских солдат

Министерство обороны России сообщило, что группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, пишет ТАСС.

Взамен передана группа военнопленных ВСУ.

"19 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказали в Минобороны.