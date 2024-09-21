Украина впервые присоединилась к учениям НАТО

Учения НАТО по борьбе с беспилотниками прошли в Нидерландах. Участие приняли 19 стран альянса, сообщила пресс-служба НАТО. В ходе учений было испытано более 60 систем и технологий противодействия дронам. Среди них - датчики, системы наведения, глушилки и киберперехватчики. Подобные сборы проходят ежегодно, но ранее Украина не была в них задействована. Первое участие Киева в подобных маневрах - это часть дорожной карты инновационного сотрудничества "Украина - НАТО", одобренной на вашингтонском саммите.