Белый дом даст Киеву еще больше оружия и денег, чтобы война не заканчивалась

Белый дом выделяет Киеву еще больше оружия и денег, чтобы война в Украине не закончилась. Размер нового пакета увеличен и составит 375 млн долларов, сообщают американские издания.

В США надеются, что это позволит Киеву избежать оружейного голода на период пересменки в Белом доме. В пакет, как ожидается, войдут ракеты для F-16, которые способны поражать цели на расстоянии в 100 км и даже больше. Благодаря этому самолеты смогут не приближаться к линии фронта и действовать вне пределов досягаемости российского ПВО.