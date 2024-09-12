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Белый дом даст Киеву еще больше оружия и денег, чтобы война не заканчивалась

Белый дом выделяет Киеву еще больше оружия и денег, чтобы война в Украине не закончилась. Размер нового пакета увеличен и составит 375 млн долларов, сообщают американские издания.

В США надеются, что это позволит Киеву избежать оружейного голода на период пересменки в Белом доме. В пакет, как ожидается, войдут ракеты для F-16, которые способны поражать цели на расстоянии в 100 км и даже больше. Благодаря этому самолеты смогут не приближаться к линии фронта и действовать вне пределов досягаемости российского ПВО.

F-16 дороги американцам как символ неубывающей поддержки Украины: их стараются беречь, и недавняя гибель первой машины из числа поставленных стала для Вашингтона крайне болезненным ударом.

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