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Украинец пытался сбежать от сотрудника военкомата через окно автобуса
В Киеве украинец хотел сбежать от сотрудников военкомата через окно автобуса, но застрял. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание "Страна.ua".
"На мосту Патона в Киеве мужчина пытался убежать от ТЦК (военкомата - ред.) через окно автобуса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
"Страна.ua" опубликовала соответствующее видео. На нем мужчина пытается вылезти из окна остановившегося автобуса, однако застревает, сотрудник военкомата с улицы заталкивает его обратно.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.