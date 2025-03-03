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Украинские беженцы ищут страны, где можно оформить пособия и не работать
Что делать с украинскими беженцами - один из вопросов, который предстоит решить коллективному Западу. Многие за годы конфликта уже настолько привыкли жить на пособие, что искать работу и не думают. Вместо этого ищут страны, где можно позволить себе жить за чужой счет и дальше.
По данным на ноябрь 2024 года, по всему миру насчитывается 6,8 млн украинских беженцев. Из них свыше 6 млн зарегистрированы в Европе. И судя по всему, возвращаться не планируют.
Так, судя по данным Der Spiegel, более половины гостей из "незалежной", находящихся в Германии, не планируют возвращаться на родину после завершения конфликта. Среди тех, кто прибыл в период с конца февраля по конец мая 2022 года, 59 % желают оставаться в Европе. Среди тех, кто прибыл позже, этот показатель достигает 69 %.