Украинские беженцы ищут страны, где можно оформить пособия и не работать

Что делать с украинскими беженцами - один из вопросов, который предстоит решить коллективному Западу. Многие за годы конфликта уже настолько привыкли жить на пособие, что искать работу и не думают. Вместо этого ищут страны, где можно позволить себе жить за чужой счет и дальше.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/150aef3c-3d1d-48d5-b254-1a065d54bbe1/conversions/85797fdf-e5c6-4a63-b865-4a7e73bdf342-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/150aef3c-3d1d-48d5-b254-1a065d54bbe1/conversions/85797fdf-e5c6-4a63-b865-4a7e73bdf342-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/150aef3c-3d1d-48d5-b254-1a065d54bbe1/conversions/85797fdf-e5c6-4a63-b865-4a7e73bdf342-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/150aef3c-3d1d-48d5-b254-1a065d54bbe1/conversions/85797fdf-e5c6-4a63-b865-4a7e73bdf342-xl-___webp_1920.webp 1920w

По данным на ноябрь 2024 года, по всему миру насчитывается 6,8 млн украинских беженцев. Из них свыше 6 млн зарегистрированы в Европе. И судя по всему, возвращаться не планируют.