Украинским школьникам запретят общаться на русском

Украинским школьникам хотят запретить говорить по-русски.



В Верховной раде подготовили законопроект, который запрещает использовать русский язык не только на уроках, но и во время перемен, на школьных площадках и стадионах.



В Раде отметили, что родители жалуются: их дети во время перемен и во дворе говорят по-русски. Кроме того, на русский язык переходят и учителя после уроков.