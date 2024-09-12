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Украинским школьникам запретят общаться на русском

 Украинским школьникам хотят запретить говорить по-русски.

В Верховной раде подготовили законопроект, который запрещает использовать русский язык не только на уроках, но и во время перемен, на школьных площадках и стадионах.

В Раде отметили, что родители жалуются: их дети во время перемен и во дворе говорят по-русски. Кроме того, на русский язык переходят и учителя после уроков. 

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