Украинский "план победы" авансом получил в Европе и Штатах самую широкую и благожелательную рекламу. Правда, потом начали уплывать в прессу детали этого проекта, и выяснилось, что план предлагает человечеству совершить максимально мучительное и кровавое самоубийство - причем, не ясно даже ради чего: как можно спасти украинцев, превратив весь мир вместе с Украиной в труху?

По счастью, пресловутый коллективный Запад успел, похоже, вовремя остановиться - не то чтобы там кем-то, помимо себя, дорожили, но инстинкт самосохранения, по счастью, еще не утратили. Подробности в сюжете.

Подробности "плана победы" имени Владимира Зеленского утекали в прессу обрывочно и со ссылкой на анонимные источники. По счастью, в информационном отношении большинство президентских администраций нынче, что многодырый дуршлаг - секреты оттуда не просто текут, а буквально бьют фонтанами. В общем, к моменту приезда Зеленского в Соединенные Штаты не прокомментировал этот план только ленивый. Вот известный экономист Джеффри Сакс сообщает, что Киев требует денег и западного оружия, а также снятия ограничений на использование этого оружия - то есть фактически Зеленский желает дать старт третьей мировой. Комментировали план еще до знакомства с ним и политики первого эшелона.

Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США:

"Говорят, что Зеленский критиковал мои советы по плану завершения войны, но я всего лишь описал, чем все закончится. И мне не нравится, что Зеленский приезжает в мою страну и говорит американским налогоплательщикам, что они должны делать - он должен благодарить их!"

Американские медиа в оценках "плана победы", который не видел никто, были на удивление единодушны. Вот American Conservative сообщает, что нет ни плана, ни алгоритма обретения победы: есть повторение регулярных требований к Западу. При этом реализация предложений Зеленского грозит большой войной между Россией и Соединенными Штатами. А вот автор American Thinker искренне опасается, что если США одобрят план Зеленского, то конфликт ждет стремительная эскалация еще до американских выборов: Путин может обрушить на Украину "ядерный молот", как выражается военспец Пентагона Макгини.

Согласитесь, Зеленский заинтриговал всех - "план победы", даже будучи никому не известен, заставлял комментаторов трястись от страха. Диво ли, что все с нетерпением ждали: когда же план, наконец, представят единственному и главному его читателю - президенту Джо Байдену? Будет хозяин Белого дома рукоплескать документу или отправит его в корзину для бумаг? Восторженно одобрит или скептически скривит губу?

Джо Байден, президент США:

"Как Украина собирается победить в этом конфликте? Во-первых, прямо сейчас мы должны укрепить позиции Украины на поле боя и я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в размере 2,5 млрд долларов. Во-вторых, мы должны помочь Украине добиться успеха в долгосрочной перспективе. Мы не раз заявляли, что должны поддержать Украину на ее пути как в ЕС, так и в НАТО при условии борьбы с коррупцией и укрепления демократии!"

Проблема в том, что именно это и теми же словами американцы говорят об украинском конфликте всегда - единственное отличие в том, что сейчас у них зависли одобренные Конгрессом еще весной миллиарды, а освоить их хорошо бы до истечения каденции Джо Байдена: при республиканцах финансирование могут просто остановить. Вдобавок, в ходе визита в Штаты, Зеленский устроил ряд дипломатических скандалов, непоправимо испортив отношения со многими странами и политическими силами.

Руслан Бортник, директор Украинского института политики, политолог:

"Первая фаза - это выступление президента в ООН. Это усилившийся кризис отношений, явный кризис отношений с Бразилией и Китаем, после которого Бразилия заявила, что проведет свой форум для того, чтобы собрать большинство стран Глобального Юга. Раньше она такого не анонсировала. Это реакция на критику со стороны президента и обвинение Бразилии с Китаем в том, что они предлагают колониальный план. Они предлагают только модель перемирия фактически".

Надо понимать, что в Украине сейчас критиковать Зеленского в буквальном смысле смертельно опасно. Да что в Украине, даже за рубежом опасно: не дадут соврать депутат Рады Артем Дмитрук, который ждет экстрадиции в Лондоне; блогер Шарий, которого пытались расстрелять из автомата в Каталонии; наконец, бывший председатель Конституционного суда Украины Тупицкий, которого на днях недоотравили ртутью в Австрии. В общем, критика допустима, но лишь такая:

Но украинский политолог позволяет себе много больше, предрекая катастрофу. Дело в том, что Зеленский в ходе промоушен-тура своего плана отправился в Пенсильванию, на завод по изготовлению крупнокалиберных снарядов. Там он высказался в поддержку Камалы Харрис, а Трампа с его вице резко раскритиковал.

Реакция последовала немедленно: республиканцы потребовали расследовать иностранное вмешательство в ход выборов, а спикер Палаты представителей Джонсон добивается отзыва украинского посла Маркаровой. Наблюдатели в Киеве считают, что Зеленский отчаянно пошел ва-банк: если ставка проиграет, ему останется как любому банкроту - только пулю в лоб.

Руслан Бортник, директор Украинского института политики, политолог:

"Мы сделали ставку на Камалу Харрис, наша власть сделала ставку на Камалу Харрис. Возможно, это цена сохранения поддержки со стороны Белого дома, я не знаю. Но если победит Трамп, нашу политическую систему ожидает ураган с выборами, без выборов, но нас ожидает ураган!"

Это не замедлил подтвердить сам Трамп: ритуальную встречу с Зеленским он провел, все положенные рукопожатия и комплименты имели место, но мнение свое Дональд вряд ли переменил:

Дональд Трамп, кандидат в президенты США:

"Я видел этого беднягу вчера в Организации Объединенных Наций, он не знал, что говорил. Они просто не знают, что делать. Они заперты в ситуации. Это печально. Они просто не знают, что делать, потому что Украины больше нет. Это больше не Украина".

Так что же с "планом победы"? А с ним случилась незадача: его, как выяснилось, не было - точнее, он был фантомом, который сконструировали медиа, болельщики за Украину и немножко сам Владимир Зеленский.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США:

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина смогла одержать победу на поле боя, чтобы когда президент Зеленский решит, что хочет заключить какое-то мирное соглашение, он мог сделать это с позиции силы. "План победы" содержит набор инициатив, шагов и целей, которые Белому дому предстоит глубже изучить в ближайшие недели".

То есть, налицо всего лишь набор инициатив, шагов и целей: иначе говоря, не план, а бессистемный набор пожеланий, как говорят школьники перед днем рождения, виш-лист. Все это Байден обещает обсудить с Зеленским 12 октября в Германии, если не забудет, понятно.

В праве наносить удары американскими ракетами по целям в глубине российской территории Украине вновь отказано. Деньги обещаны, но выдавать их будут долго и малыми порциями, и то если республиканцы не заблокируют данный процесс. Как там у поэта? "Но пораженья от победы ты сам не должен отличать"?