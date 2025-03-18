Украинцы массово вывозят своих детей-подростков за границу - депутат Верховной рады Бобровская

Украинцы массово вывозят своих детей-подростков за границу, заявила депутат Верховной рады Соломея Бобровская в беседе с "Украинской правдой".

"Их (детей - Прим. ред.) вывозят за границу, и не только в Киеве, но и массово в селах, районах, начиная с девятого класса", - заявила Бобровская.

По ее словам, подростков вывозят из Украины, пока им не исполнилось 18 лет, после чего покинуть страну будет проблематично из-за военного положения.

Владимир Зеленский ранее заявил о намерении привлекать 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт.



Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.



Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.



В январе представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, что тема дальнейшего снижения возраста мобилизации будет обсуждаться с новой администрацией США.