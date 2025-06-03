3.79 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Украинцы передавали весь ход переговоров с Россией неизвестному
СМИ обратили внимание, что украинская делегация на встрече с российской стороной в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника и держала его в курсе происходящего.
Так, один из представителей Киева перед началом переговоров сначала отправил неизвестному сообщение, а затем набрал номер и включил громкую связь. Отмечается, что это происходило непосредственно во время заявления, с которым выступал глава МИД Турции Хакан Фидан.