Умер актер из сериала "Слово пацана" Михаил Левченко

Фото: пресс-служба Ярославского камерного театра

Заслуженный артист России Михаил Левченко скончался в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.

Об этом заявила пресс-служба Ярославского камерного театра, где он играл, пишет rt.com.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня на 73-м году из жизни ушел наш дорогой друг, замечательный актер, заслуженный артист России Михаил Левченко", - говорится в заявлении.