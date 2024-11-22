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Умер актер из сериала "Слово пацана" Михаил Левченко
Заслуженный артист России Михаил Левченко скончался в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.
Об этом заявила пресс-служба Ярославского камерного театра, где он играл, пишет rt.com.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня на 73-м году из жизни ушел наш дорогой друг, замечательный актер, заслуженный артист России Михаил Левченко", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Левченко сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах, среди которых "Напарники", "Переговорщик", "Обитель", "Морской патруль" и "Мосгаз". Последней работой актера стала эпизодическая роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
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