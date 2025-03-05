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Уолтц: США обсуждают с Украиной дату проведения возможных переговоров по урегулированию кризиса

США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров по урегулированию кризиса. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, в Белом доме уверены, что смогут достичь мира по итогам переговоров.

4 марта во время выступления в конгрессе президент Трамп заявил, что правительство США в ходе переговоров получило от России "убедительные сигналы" о том, что та готова к заключению сделки по мирному разрешению украинского конфликта.

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