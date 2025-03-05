Уолтц: США обсуждают с Украиной дату проведения возможных переговоров по урегулированию кризиса

США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров по урегулированию кризиса. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, в Белом доме уверены, что смогут достичь мира по итогам переговоров.