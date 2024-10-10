Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды - сотни зданий разрушены, есть жертвы

Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды. Стихия уже забрала жизни двух человек.

Жители штата в соцсетях пишут, что никогда не видели ничего подобного. Сотни зданий разрушены. Точное число пострадавших пока неизвестно.

NBC News заявил об угрозе жизни 14 миллионам человек. Сами американцы продолжают нагнетать - предсказывают серьезные бедствия.

По сообщениям местных СМИ, из-за урагана без электричества во Флориде уже остались более миллиона человек.