Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия, включая COVID-19

Руководящий ведомством по повышению эффективности правительства США Илон Маск заявил, что Агентство по международному развитию должно умереть. По его информации, USAID финансировало разработку COVID-19 и другого биологического оружия, что привело к гибели миллионов людей.

"Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?" - написал он в X.

Также бизнесмен отметил, что агентство связано с переворотами на Гаити, в Украине, Египте и других странах.

Ранее Илон Маск сказал, что считает USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

Правительство США уже заблокировало сайт агентства и уволило несколько высокопоставленных сотрудников - они ранее отказались предоставить засекреченную информацию ведомству по повышению эффективности правительства США, которым руководит Илон Маск.