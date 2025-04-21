Усилить санкционное давление на Россию предлагают в Эстонии. В МИД этой страны разочарованы действующими ограничениями Запада против Москвы.



По мнению генерального секретаря ведомства Йонатана Всевиова, несмотря на применение широкомасштабных санкций, Россия до сих пор находит пути их обхода и получает огромные доходы от экспорта продукции.





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Поэтому эстонский дипломат призывает к еще более широким санкциям, несмотря на то, что страдают от них в основном европейцы.

