Узбекистан официально присоединился к Новому банку развития БРИКС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a255fdf-5ee9-4930-9a0e-db8dd00704fd/conversions/359a502d-112b-4427-a363-045ffd9aea2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a255fdf-5ee9-4930-9a0e-db8dd00704fd/conversions/359a502d-112b-4427-a363-045ffd9aea2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a255fdf-5ee9-4930-9a0e-db8dd00704fd/conversions/359a502d-112b-4427-a363-045ffd9aea2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a255fdf-5ee9-4930-9a0e-db8dd00704fd/conversions/359a502d-112b-4427-a363-045ffd9aea2b-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 5 июня 2026 года Республика Узбекистан официально вступила в состав акционеров Нового банка развития (НБР). Об этом в интервью TV BRICS рассказал гендиректор Евразийского регионального центра НБР Андрей Бокарев.

Узбекистан выполнил необходимые условия и ратифицировал статьи Соглашения о НБР. Страна стала 10-м членом банка и первым представителем Центральной Азии - одного из самых динамично развивающихся регионов мира.

Факт В 2023-2025 годах ежегодный рост экономики Узбекистана в среднем составил более 6,7 %, а численность населения выросла более чем на 1,5 млн человек.

Уже в текущем году банк планирует изучить возможности и подготовить первые проекты на территории Узбекистана. Приоритетными сферами станут энергетика, водное хозяйство, транспорт, коммунальная и социальная инфраструктура.

"При выстраивании сотрудничества с Узбекистаном НБР намерен активно использовать свои сильные стороны - постоянно увеличивающееся финансирование в национальных валютах, возможность применения национальных процедур закупки и оценки экологических рисков, оперативность в подготовке и запуске проектов", - отметил Андрей Бокарев.

Закон о присоединении Узбекистана к соглашению о Новом банке развития подписал президент республики Шавкат Мирзиеев 21 мая текущего года. Сенаторы отмечали, что главная цель соглашения с НБР - расширение торгово-экономических и инвестиционных связей между государствами-участниками благодаря инвестиционной деятельности.