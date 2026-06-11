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Узбекистан официально присоединился к Новому банку развития БРИКС
С 5 июня 2026 года Республика Узбекистан официально вступила в состав акционеров Нового банка развития (НБР). Об этом в интервью TV BRICS рассказал гендиректор Евразийского регионального центра НБР Андрей Бокарев.
Узбекистан выполнил необходимые условия и ратифицировал статьи Соглашения о НБР. Страна стала 10-м членом банка и первым представителем Центральной Азии - одного из самых динамично развивающихся регионов мира.
Факт
В 2023-2025 годах ежегодный рост экономики Узбекистана в среднем составил более 6,7 %, а численность населения выросла более чем на 1,5 млн человек.
Уже в текущем году банк планирует изучить возможности и подготовить первые проекты на территории Узбекистана. Приоритетными сферами станут энергетика, водное хозяйство, транспорт, коммунальная и социальная инфраструктура.
"При выстраивании сотрудничества с Узбекистаном НБР намерен активно использовать свои сильные стороны - постоянно увеличивающееся финансирование в национальных валютах, возможность применения национальных процедур закупки и оценки экологических рисков, оперативность в подготовке и запуске проектов", - отметил Андрей Бокарев.
Закон о присоединении Узбекистана к соглашению о Новом банке развития подписал президент республики Шавкат Мирзиеев 21 мая текущего года. Сенаторы отмечали, что главная цель соглашения с НБР - расширение торгово-экономических и инвестиционных связей между государствами-участниками благодаря инвестиционной деятельности.
Новый банк развития был создан в 2015 году по инициативе стран БРИКС для мобилизации ресурсов под инфраструктурные проекты. К настоящему моменту НБР одобрил 139 проектов почти на 43 млрд долларов. Помимо пяти стран-учредительниц (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) за последние годы к банку присоединились Египет, ОАЭ, Бангладеш и Алжир.