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Ужасающие последствия стихии на Филиппинах: 800 тыс. пострадавших, 90 тыс. жителей - без крова
Автор:Редакция news.by
Коллапс на Филиппинах. Сильные муссонные дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали масштабные наводнения. В результате непогоды уже погибли по меньше мере 5 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Стихия едва не стала причиной еще одной трагедии: малыш попал в бурлящий поток воды и был спасен в последний момент.
В результате наводнений пострадали около 800 тыс. жителей, 90 тыс. вынужденно покинули свои дома. В столичном регионе и восьми соседних провинциях практически парализовано движение транспорта, закрыты школы и госучреждения. Повреждены дороги и мосты, разрушены тысячи домов.