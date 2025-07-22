Ужасающие последствия стихии на Филиппинах: 800 тыс. пострадавших, 90 тыс. жителей - без крова

Коллапс на Филиппинах. Сильные муссонные дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали масштабные наводнения. В результате непогоды уже погибли по меньше мере 5 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Стихия едва не стала причиной еще одной трагедии: малыш попал в бурлящий поток воды и был спасен в последний момент.