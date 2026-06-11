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В 15 км от границы с Беларусью началась основная фаза учений Freedom Shield
Автор:Редакция news.by
Блок НАТО продолжает нагнетать обстановку у границ Союзного государства. На литовском полигоне Пабраде всего в 15 км от границы с Беларусью началась основная фаза масштабных военных учений Freedom Shield.
Главная ударная сила маневров - новая немецкая бронетанковая бригада. Она впервые отрабатывает ведение наступательного боя в реальных условиях. Особый акцент сделан на воздушном пространстве: на полигоне одновременно задействовано более 300 беспилотников, плюс тяжелая артиллерия и вертолеты.
Всего в рамках этой откровенно провокационной демонстрации силы НАТО сосредоточил у рубежей Беларуси почти 3 тыс. военнослужащих и 800 единиц боевой техники из 8 стран альянса.