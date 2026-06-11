В 15 км от границы с Беларусью началась основная фаза учений Freedom Shield

Блок НАТО продолжает нагнетать обстановку у границ Союзного государства. На литовском полигоне Пабраде всего в 15 км от границы с Беларусью началась основная фаза масштабных военных учений Freedom Shield.

Главная ударная сила маневров - новая немецкая бронетанковая бригада. Она впервые отрабатывает ведение наступательного боя в реальных условиях. Особый акцент сделан на воздушном пространстве: на полигоне одновременно задействовано более 300 беспилотников, плюс тяжелая артиллерия и вертолеты.