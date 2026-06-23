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Грузооборот латвийских портов резко сократился в 2026 году

В 2026 году резко сократился грузооборот латвийских портов. За первую половину  он сократился на 13, 5 %. При этом порт Риги обслужил перевалку лишь 6,5 млн тонн.

Снижение объемов составило почти 4 %. В других портах Латвии ситуация еще хуже: грузооборот Вентспилса снизился на 1/4, Лиепаи - на 1/7.

Виновников этому следует искать в латвийском правительстве. Официальная Рига старательно отрезает себя от грузопотоков с востока, а также из Беларуси.

Прямое следствие этого - Латвия перестала быть кому-либо логистически интересной, поскольку в ней обрываются торговые пути.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

портЛатвия