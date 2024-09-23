В Африке выпало около 2 м снега - есть погибший

По сообщениям местных СМИ, особенно пострадало шоссе, соединяющее Йоханнесбург и Дурбан, где в снежных заторах оказались сотни автомобилей. 1 человек погиб от переохлаждения, а количество пострадавших пока уточняется.

Снегопад продолжался около 10 часов, за это время выпало порядка 2 м снега. Из-за резкого похолодания в некоторых районах страны возникли перебои с электро- и водоснабжением. К необычным погодным условиям вынуждены приспосабливаться и дикие животные. По соцсетям разлетаются фото гуляющих по снегу жирафов.