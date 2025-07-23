В Анкаре проходит встреча Эрдогана с украинской делегацией

В Стамбуле через несколько часов должен состояться третий раунд российско-украинских переговоров. Первые два там прошли в мае и июне. Обе делегации уже прилетели в Турцию.

Украинская в настоящее время находится в Анкаре и проводит встречу с президентом Турции Эрдоганом. И только после отправится в Стамбул.

Переговоры пройдут во дворце Чираган. И по заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "это будет очень сложный разговор, проекты диаметрально противоположны". В планах - обсудить вопросы, которые связаны с проектами меморандумов по урегулированию, а также продолжение взаимных обменов пленными и телами погибших.

В Стамбуле у дворца Чираган собираются журналисты мировых СМИ. Вокруг здания усилены меры безопасности. На въезде дежурят полицейские, установлены рамки досмотра, проверяют подъезжающие автомобили.