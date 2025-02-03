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В Австралии произошло масштабное наводнение - тысячи людей эвакуированы
В результате масштабного наводнения в Австралии погиб 1 человек, тысячи эвакуированы. Стихийное бедствие затронуло большую часть побережья Северного Квинсленда, сильно пострадали город Ингем и близлежащий город Таунсвилл.
Премьер-министр страны предупредил жителей пострадавших районов, что если те откажутся от эвакуации, то аварийно-спасательным службам может быть слишком опасно спасать их. Также местные власти отмечают, что крокодилы могут появляться в местах, где их раньше не видели.
Наводнение произошло после нескольких дней проливных дождей. Во многих районах за сутки выпало до 600 мм осадков.