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В Барселоне 100 тыс. человек протестуют против роста цен на жилье
100 тыс. человек вышли на улицы Барселоны, чтобы привлечь внимание властей к стремительному росту цен на жилье. Это бедствие затрагивает всех испанцев, но жителей столицы Каталонии в особенности.
За 10 лет цены удвоились - сейчас в среднем за квадратный метр съемного жилья приходится платить 13 евро в месяц. Фактически квартир дешевле, чем за 1 тыс. на рынке уже не найти. В ЕС расходы по этой статье у испанцев одни из самых высоких. На квартиру приходится тратить около 40 % семейного бюджета. Ситуация меняется лишь к худшему, в том числе из-за давления на рынок жилья, которое оказывают мигранты - их в Испанию ежегодно прибывают сотни тысяч.
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