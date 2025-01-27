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В Берлине бастуют работники общественного транспорта. Какие требования?

В Берлине бастуют работники общественного транспорта - ночью прекратилось движение поездов метро, трамваев и большинства автобусов в ходе однодневной акции профильного профсоюза.

Организация требует от компании-работодателя ежемесячной прибавки к зарплате 750 евро для 16 тыс. сотрудников. Первый раунд переговоров желанного повышения не принес (в компании посчитали требования профсоюза финансово нереалистичными). Так что жителям Берлина приходится выделять дополнительное время на дорогу.

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