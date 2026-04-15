В Берлине нашли греческую монету, отчеканенную более 2 тыс. лет назад
В Берлине 13-летний школьник нашел древнюю бронзовую монету и, как утверждают эксперты, сделал уникальное для города открытие. Об этом пишет газета Bild.
В материале издания говорится, что речь идет о монете III века до нашей эры и это стало первой греческой находкой такого рода в истории Берлина. Она была отчеканена в Илионе между 281 и 261 годами до нашей эры. С одной стороны на ней изображена богиня Афина в коринфском шлеме, с другой тоже она, но с головным убором, копьем и веретеном. Вес монеты составляет 7 г, а ее диаметр - 12 мм.
На данный момент эксперты не могут объяснить, как монета оказалась на севере Центральной Европы. Только известно, что на месте, где подросток нашел монету, когда-то был могильник бронзового или раннего железного века.