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В Бразилии при столкновении двух вертолетов погибли 6 человек
Автор:Редакция news.by
Крупная авиакатастрофа в Бразилии унесла жизни 6 человек. В пригороде Рио-де-Жанейро прямо в воздухе столкнулись два вертолета, после чего машины рухнули на землю.
Один из летательных аппаратов упал на парковку электромобилей, спровоцировав взрыв и пожар. Огнем уничтожено около 20 легковых машин - район ЧП заволокло густым черным дымом.
Ликвидация пожара осложнялась токсичным горением литиевых батарей. Как сообщили спасатели, все находившиеся на борту обоих воздушных судов погибли на месте.