В Бразилии при столкновении двух вертолетов погибли 6 человек

Крупная авиакатастрофа в Бразилии унесла жизни 6 человек. В пригороде Рио-де-Жанейро прямо в воздухе столкнулись два вертолета, после чего машины рухнули на землю.

Один из летательных аппаратов упал на парковку электромобилей, спровоцировав взрыв и пожар. Огнем уничтожено около 20 легковых машин - район ЧП заволокло густым черным дымом.