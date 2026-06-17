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В британском Кембриджшире злоумышленники украли банкомат
Автор:Редакция news.by
В британском Кембриджшире злоумышленники украли банкоматnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd82ecc-4b0b-49bf-9f47-5c0c06e660d3/conversions/33ae969a-403a-4bdd-b9ec-cb8b1b6cbe25-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd82ecc-4b0b-49bf-9f47-5c0c06e660d3/conversions/33ae969a-403a-4bdd-b9ec-cb8b1b6cbe25-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd82ecc-4b0b-49bf-9f47-5c0c06e660d3/conversions/33ae969a-403a-4bdd-b9ec-cb8b1b6cbe25-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd82ecc-4b0b-49bf-9f47-5c0c06e660d3/conversions/33ae969a-403a-4bdd-b9ec-cb8b1b6cbe25-xl-___webp_1920.webp 1920w
Очередной дерзкий инцидент произошел в Великобритании: в графстве Кембриджшир злоумышленники вырвали банкомат из стены офиса банка с помощью погрузчика, быстро погрузили терминал в автомобиль и скрылись.
Однако сумма похищенного, по предварительным данным, составила несколько десятков тыс. фунтов стерлингов, больший ущерб был нанесен самому зданию.
Сейчас полиция изучает записи с камер наблюдения и пытается установить личности грабителей.