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В британском Кембриджшире злоумышленники украли банкомат

В британском Кембриджшире злоумышленники украли банкомат

Очередной дерзкий инцидент произошел в Великобритании: в графстве Кембриджшир злоумышленники вырвали банкомат из стены офиса банка с помощью погрузчика, быстро погрузили терминал в автомобиль и скрылись.

Однако сумма похищенного, по предварительным данным, составила несколько десятков тыс. фунтов стерлингов, больший ущерб был нанесен самому зданию.

Сейчас полиция изучает записи с камер наблюдения и пытается установить личности грабителей.

Разделы:

В миреЕвропаПроисшествия

Теги:

банкоматыкражабанкВеликобритания