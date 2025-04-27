В Брюсселе хотят отставки главы Еврокомиссии

Должностные лица высокого ранга Евросоюза все больше убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарский журнал Die Weltwoche.

По их сведениям, в Брюсселе считают, что отставка главы ЕК могла бы "разблокировать многие процессы" в Евросоюзе. Издание указывает, что политический кризис в ЕС говорит не в пользу политических и дипломатических дарований фон дер Ляйен. "На западе - торговый спор с США, на востоке - конфликт в Украине и обострение отношений с Россией (санкции тоже являются формой торговой войны), к тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем", - поясняет журнал.