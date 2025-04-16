В чем суть противостояния глобалистов и монархистов и как PayPal мафия подстраивает мир под себя

Грязные игры больших парней. Друзья Дональда Трампа заработали 304 млрд долларов всего за пару дней. Для этого американскому президенту было достаточно всего лишь устроить спекуляцию вокруг темы с пошлинами, на которую отреагировали все фондовые рынки. Сам Трамп выставил происходящее как большую победу его политического гения. Он утверждает, что все страны, на которые были наложены его пошлины, теперь готовы к самым откровенным формам взаимодействия.

Дональд Трамп, президент США:

"Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, заключите с нами сделку. Я сделаю все что угодно, сэр".

Все это конечно лирика, куда важнее прикладные вещи. Кто же оказался в числе счастливчиков? Больше всех на спекуляциях Трампа заработал Илон Маск, который увеличил свое состояние на 36 млрд. За ним следует учредитель Meta Марк Цукерберг, он заработал почти 26 млрд. Следом идет Джефф Безос из Amazon, он увеличил свое состояние на 18,5 млрд. А Дженсен Хуанг из Nvidia пополнил счет на 15,5 млрд.

Вы наверняка думаете, зачем нам это долгое перечисление? Все дело в определенной общности этих людей. Речь идет о молодых технократах, которые объединились вокруг Трампа и продвигают свою идеологию.

Команда Трампа выглядит каким-то совершенно бесконечным парад-алле клоунов. Во главе идет, как водится, рыжий. Да что там идет. Он танцует, нет покоя ни рукам его, ни ногам, ни речевому аппарату.

За ним следует Джей Ди Вэнс, выходец из деревенских простаков, которых в Штатах зовут "хилбилли", и который только чудом избежал стать в молодости торчком-наркоманом. Вэнс, конечно, совершенно комический недотепа.

Нельзя не упомянуть министра обороны, которой следует в этой шеренге правофланговым. Он знаменит тем, что был законченным алкоголиком и на каком-то светском мероприятии чуть не зарубил топором тамбурмажора.

В общем, все равны как на подбор, с ними дядька "Америкен-гольф". Не Черномором же его звать, этого гольфиста и переименователя Мексиканского залива. Однако, как мы помним, вся сила Америки в деньгах. Тут этих денег больше, чем где-либо еще на планете, они едва ли не все здесь, просто потому, что в Штатах их родина, это место рождение его величества доллара. Если помнить об этом, картина сразу перестает выглядеть карикатурой и приобретает неожиданную мрачность.

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Известно, что американский трон окружает толпа каких-то одинаковых на лицо моложавых миллиардеров, из которых публика помнит разве что Илона Маска, того самого, который и космонавт, и эколог, и борец за справедливость, и первый жених на любой свадьбе, и главный покойник на всяких похоронах.

Наблюдая за историей с пошлинами, которые Трамп то вводит, то отменяет, публика заметила, что в процессе обрушения американского фондового рынка Маск сначала потерял сотни миллиардов, а затем в полтора раза больше приобрел. Вот тайна и разгадана, казалось бы, власть в Штатах захвачена клептоманами. Тем более что миллиардеры эти принадлежат к так называемой PayPal мафии. Создатели знаменитой платежной системы, вроде Маска и Питера Тиля, объединили вокруг себя широкий круг бизнесменов Силиконовой долины. Эти люди всегда заодно, думают и действуют слаженно, так что если и есть мировое правительство, то вот оно.

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PayPal мафия уже давно не тревожится о деньгах, этих долларов у них столько, что можно запрудить океан и еще останется. Биржевые кризисы для них пустяк. Эти люди одержимы жаждой власти над миром и не просто власти - но абсолютной и безраздельной. А сам мир, понятно, желательно переделать в соответствии с их проектами. Существует иллюзия, будто айтишник - это мягкий фриковатый рохля. Однако, когда он взберется достаточно высоко, у него обнаруживаются стальные клыки и волчий взгляд.

"Мы видим, что многие из этих гендиров, вроде Маска и Цукерберга, превращаются в крайне правых, они пытаются влезть в постель к Трампу и оседлать его программу. Они хотят получить больше власти и увеличить свои прибыли", - сказал работник IT-сферы.

Увы, это не так. Эти люди шагнули так далеко вправо, что даже правыми быть перестали. Им вообще нет подходящего ярлыка в нашем политическом обиходе. PayPal мафия состоит из трансгуманистов, эти люди уверены, что человечество достигло своего пика и оно должно уступить место. Кому? Постлюдям, роботам, киборгам - это не важно. Для начала мир необходимо переустроить на принципах тотального контроля и цифрового управления.

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Например, Питер Тиль, член команды Трампа, владеет корпорацией "Палантир", но в Англии работу этой компании направлял нынешний американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Знаменит "Палантир" тем, что ему для экспериментов была отдана целая страна - Сальвадор. Здесь создана самая большая и современная тюрьма в мире, забитая теперь под завязку. В Сальвадоре сидят 80 тыс. человек, это почти 1,5 % населения.

Страна оплетена системами контроля и слежки, это позволило самую опасную страну планеты превратить в самую безопасную. С одной стороны, вроде, замечательно. С другой, а где теперь в Сальвадоре заканчивается тюрьма? У стен самого большого централа? Или, может, на границах страны?

PayPal мафия и ее заводилы Тиль с Маском, поработав в Сальвадоре, пытаются переосновать мир на принципах тотального цифрового контроля и, скорее всего, стать его владыками. А деньги? Зачем таким людям замызганные бумажки, когда они могут владеть всем? Понятно, этот путь только начат, еще далеко до оцифровки госструктур, до превращения управления в компьютерную функцию, до учреждения системы тотального социального рейтинга. Но клоунская компания Дональда Трампа уже сделала первые шаги и, может, не случайно именно клоуны являются главными героями американских триллеров?