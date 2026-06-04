В ЕС могут прекратить прием украинцев призывного возраста

Украинцам ненавязчиво предлагают вернуться на родину. На встрече министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге обсуждают изменение условий предоставления статуса временной защиты в Евросоюзе украинским мужчинам призывного возраста.

За выступил и министр внутренних дел Германии, заявив, что запросы этой группы приезжих следует рассматривать лишь в индивидуальном порядке.

Также глава МИД Австрии заявил, что уже с марта 2027 года ЕС может прекратить автоматически принимать данную категорию беженцев. Он утверждает, что Украина сама нуждается в гражданах мужского пола от 23 до 60 лет, и призвал "действовать быстро".