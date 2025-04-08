3.65 BYN
3.15 BYN
3.46 BYN
В ЕС может измениться правовой статус миллионов украинских беженцев
Миллионы украинских беженцев могут потерять правовой статус в ЕС после объявления перемирия.
Как сообщают СМИ, Директива о временной защите, на основе которой более 4 млн граждан Украины получили право жить, работать и пользоваться социальными услугами в странах ЕС, не имеет ясного механизма продления. А так как на уровне Евросоюза нет четкого плана, отдельные страны уже начинают самостоятельно решать, как поступать с украинскими беженцами - ослаблять ли меры поддержки, стимулировать интеграцию или подталкивать к возвращению домой.
Впрочем, в правительстве Украины особых надежд на возвращение граждан не питают. Там рассчитывают, что только 30 % украинских беженцев вернутся из-за границы через полгода после завершения войны, еще столько же останутся за рубежом навсегда. Остальные 40 % уехавших будут рассматривать возможность вернуться, учитывая экономические процессы в Украине.