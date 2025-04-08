В ЕС может измениться правовой статус миллионов украинских беженцев

Как сообщают СМИ, Директива о временной защите, на основе которой более 4 млн граждан Украины получили право жить, работать и пользоваться социальными услугами в странах ЕС, не имеет ясного механизма продления. А так как на уровне Евросоюза нет четкого плана, отдельные страны уже начинают самостоятельно решать, как поступать с украинскими беженцами - ослаблять ли меры поддержки, стимулировать интеграцию или подталкивать к возвращению домой.