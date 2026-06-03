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В ЕС ограничат доступ украинских мужчин к программе временной защиты
Автор:Редакция news.by
В Европе в целом уже устали от Украины. Министры по делам ЕС 4 июня обсудят ограничение доступа к программе временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. При этом действие такой директивы истекает только в марте следующего года.
Инициатор решения - Кипр, который председательствует в Совете ЕС и принимает у себя больше всего украинских беженцев в пропорции к числу собственных граждан.