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В ЕС ограничат доступ украинских мужчин к программе временной защиты

В Европе в целом уже устали от Украины. Министры по делам ЕС 4 июня обсудят ограничение доступа к программе временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. При этом действие такой директивы истекает только в марте следующего года.

Инициатор решения - Кипр, который председательствует в Совете ЕС и принимает у себя больше всего украинских беженцев в пропорции к числу собственных граждан.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

УкраинаЕвросюозпрограммы