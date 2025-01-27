В ЕС усмотрели опасность в популярной детской песне из России

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Российская музыка - угроза безопасности Евросоюза. В Европарламенте обвинили популярную песню "Сигма бой" из России в "пропаганде патриархальных и пророссийских ценностей". Нела Риль, член Европарламента из ФРГ, заявила, что эта песня вредна.
Трек "Сигма бой" набрал огромную популярность в TikTok по всему миру и собрал более 60 млн просмотров на YouTube. В списке Billboard сингл занял 7-ю строчку.
В песне поется о парне, с которым хотят потанцевать все девчонки. Раскрутке композиции способствовало использование ее в видео известных европейских блогеров.