RU
BY
ENG

3.42 RUB

3.41 USD

3.58 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В ЕС усмотрели опасность в популярной детской песне из России

Российская музыка - угроза безопасности Евросоюза. В Европарламенте обвинили популярную песню "Сигма бой" из России в "пропаганде патриархальных и пророссийских ценностей". Нела Риль, член Европарламента из ФРГ, заявила, что эта песня вредна.

Трек "Сигма бой" набрал огромную популярность в TikTok по всему миру и собрал более 60 млн просмотров на YouTube. В списке Billboard сингл занял 7-ю строчку.

В песне поется о парне, с которым хотят потанцевать все девчонки. Раскрутке композиции способствовало использование ее в видео известных европейских блогеров.

ЕСпесняРоссия